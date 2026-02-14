Pisa-Milan espulso Rabiot nel finale | salterà la sfida contro il Como

Durante la partita tra Pisa e Milan, Adrien Rabiot è stato espulso nel finale per aver protestato contro l’arbitro Fabbri. La decisione ha lasciato il Milan in dieci uomini e impedirà al francese di giocare contro il Como nella prossima partita. Rabiot, che aveva già dato segnali di nervosismo, ha esagerato con le proteste, portando all’espulsione diretta.

È appena terminata Pisa-Milan, i rossoneri espugnano la 'Cetilar Arena' vincendo per 2-1. Decisive le reti di Ruben Loftus-Cheek nel primo tempo e di Luka Modric nel finale, per tornare a Milano con tre punti fondamentali per non perdere terreno dall'Inter e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Il Diavolo raggiunge quota 53 punti e mette in fila il ventitreesimo risultato utile consecutivo. Non arrivano soltanto notizie positive per Massimiliano Allegri, nel finale di partita è stato espulso Adrien Rabiot. Cartellino rosso per Adrien Rabiot al 92’ minuto, dopo proteste eccessive nei confronti di Fabbri in seguito a un’ammonizione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pisa-Milan, espulso Rabiot nel finale: salterà la sfida contro il Como Pisa-Milan di Serie A 1-2: espulso Rabiot | LIVE News Ad alzare il ritmo della partita Pisa-Milan, valida per la 25ª giornata di Serie A, è stato l'espulsione di Rabiot, che ha ricevuto il rosso diretto al 60° minuto. Fiorentina, Gudmundsson: “Escluse lesioni alla caviglia sinistra!”. Salterà Como, potrebbe rientrare contro il Pisa Albert Gudmundsson si è sottoposto agli esami dopo l’infortunio durante la partita contro il Torino. Se ne discute su altre fonti Focus trattati: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Pisa - Milan (1-2) Serie A 2025; Milan, vittoria col Pisa ma che fatica! La decide l'eterno Modric: la sintesi della partita; Como-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche. Milan, Rabiot espulso a Pisa: salta per squalifica il recupero di campionato in Serie A contro il ComoIl Milan di Massimiliano Allegri non potrà contare su Adrien Rabiot per il recupero di Serie A in calendario mercoledì 18 febbraio a San Siro contro il Como di Cesc Fabregas. calciomercato.com Serie A, Pisa-Milan 1-2: decisivo il gol di Modric nel finale, espulso RabiotPartita non facile per il Milan di Allegri che passa di misura sul campo del Pisa con il risultato di 1-2. I rossoneri tornano a -5 dall'Inter e allungano su Napoli, Juventus e Roma. La gara la sblocc ... forzaroma.info Adrien Rabiot, durante il recupero di Pisa-Milan, ha commesso un fallo (molto dubbio) al limite dell’area ed è stato ammonito dall’arbitro Fabbri; il francese era diffidato, ma ha continuato a protestare ed è stato poi espulso con un rosso diretto. Per regolamento facebook LUKA MODRIC, SEMPLICEMENTE ETERNO #PisaMilan #Pisa #Milan #Modric x.com