terza categoria la sangimignanese continua la sua corsa meroni a valanga contro il cus siena

Prosegue senza intoppi, in testa alla classifica del girone senese del campionato di Terza categoria, il cammino della Sangimignanese, vittoriosa per 2-1 in casa contro il Geggiano. Decisive le reti di Gelli e Logi, mentre non è bastata agli ospiti la marcatura di Maggiorelli. I neroverdi mantengono così un vantaggio di cinque punti sul Meroni, che supera a Torre Fiorentina il Cus Siena con un eloquente 7-0: sono andati in rete Speranza, Francesconi (due volte), Carloni, Martellini, Betti (nella foto) e Fabiani. Al terzo posto rallenta invece l’Ancaiano, fermato a sorpresa sul 3-3 in casa dal Pievescola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

