Serie C Puliservice continua la sua corsa e vince ancora | allungo sulla vetta
Tutto semplice per la Puliservice Reggio Calabria, che batte anche l'Evergreen. Allungo sulla vetta del girone di C femminile, al momento dominato da mister Giglietta. Rotazione per tutte le atlete.Bene Sartiano, aspettando il recupero del libero D’Elia. Prova di gruppo massiccia per capitan. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
