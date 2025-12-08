Serie C Puliservice continua la sua corsa e vince ancora | allungo sulla vetta

Reggiotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto semplice per la Puliservice Reggio Calabria, che batte anche l'Evergreen. Allungo sulla vetta del girone di C femminile, al momento dominato da mister Giglietta. Rotazione per tutte le atlete.Bene Sartiano, aspettando il recupero del libero D’Elia. Prova di gruppo massiccia per capitan. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

