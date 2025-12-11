La Juve soffre ma batte il Pafos Il Napoli cade anche in Portogallo

La Juventus supera il Pafos con sofferenza, conquistando una vittoria importante nella fase a gironi di Champions League. Nel frattempo, il Napoli subisce una sconfitta in Portogallo, evidenziando risultati alterni per le squadre italiane impegnate nella competizione. La sfida dei bianconeri si è rivelata più complessa del previsto, ma alla fine il team è riuscito a portare a casa i tre punti.

AGI - Risultati alterni per le due italiane impegnate nelle gare del mercoledì di Champions League. La Juve soffre nel primo tempo ma poi batte il Pafos 2-0. Stesso risultato in Portogallo, ma a sfavore del Napoli contro il Benfica di Mourinho. Bianconeri fischiati dopo i primi 46'. Secondo successo di fila secondo di fila per i bianconeri, che salgono a 9 punti in classifica aumentando le chance di qualificazione. La serata non era iniziata però per il verso giusto e bisogna iniziare dalla fine del primo tempo e dai fischi dell'Allianz Stadium, per raccontare quella che è stata una prima parte di gara di pessima fattura. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Juve soffre ma batte il Pafos. Il Napoli cade anche in Portogallo

