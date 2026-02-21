Ancora un tris al Barbera ottavo successo casalingo di fila per il Palermo | Südtirol sconfitto 3-0

Il Palermo conquista un’altra vittoria casalinga grazie alla tripletta contro il Südtirol, che porta a otto il numero di successi consecutivi al Barbera. La squadra di Pippo Inzaghi domina il match e segna tre volte, mantenendo il record storico di vittorie consecutive in casa. Il risultato riflette la solidità del team e la determinazione di ottenere risultati importanti davanti ai propri tifosi. La partita si conclude con un risultato netto e senza sorprese.

Pohjanpalo, Le Douaron e Ceccaroni firmano le reti del match. Stesso risultato andato in scena la settimana scorsa con l'Entella: quattordicesimo risultato utile per la squadra di Inzaghi, che accorcia in classifica sul Frosinone. Tredicesimo clean sheet in campionato, decimo tra le mura amiche: adesso i rosanero fanno paura Ottava vittoria casalinga consecutiva (record storico) per il Palermo di Pippo Inzaghi: al Barbera contro il Südtirol è arrivato un netto successo per 3-0 (come avvenuto con l’Entella la scorsa settimana), al termine di un match praticamente dominato. Pohjanpalo, Le Douaron e Ceccaroni hanno messo la firma sul quattordicesimo risultato utile di fila dei rosanero: i tre punti permettono di accorciare in classifica sul Frosinone, ieri fermato in casa dall’Empoli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Pronostici Bundesliga 31 gennaio ore 15:30: settimo successo casalingo di fila nel mirinoL’Hoffenheim punta a centrare la settima vittoria casalinga di fila. Leggi anche: Serie A basket: Venezia vola alle Final Eight. Tortona centra l'ottavo successo di fila Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: GREGGIO, GREGGIO, GREGGIO: VALENTINA FA TRIS A SALLA! ORIGONE ANCORA 2/o; Il Volla United vince ancora: tris al Real Casarea; Bormio, Von Allmen: Odermatt mi ha battuto, ma a carte. Il tris d’oro? Non realizzo ancora; Il Cosenza cala il tris al Cerignola grazie a Moretti, Garritano e Achour. Tris Sassuolo! Per il Verona è notte fonda: gli scaligeri restano ultimiIl Sassuolo batte il Verona 3-0 al Mapei Stadium e mette una seria ipoteca sulla salvezza, con ancora dodici gare da giocare. Nonostante un buon avvio dei gialloblu, due gol subiti nel giro di ... tuttonapoli.net Sassuolo Gli attaccanti servono un gran trisVerona dominato al ’Mapei’ e salvezza ormai in cassaforte. Segna ancora Pinamonti, doppietta di Berardi e due assist di Laurientè ... ilrestodelcarlino.it Palermo, tris da big: 7ª al Barbera e Inzaghi a -1 dalla Serie A x.com Il Palermo continua a volare: tris all’Entella e terzo posto in classifica I rosanero conquistano una vittoria netta per 3-0 che segna il loro tredicesimo risultato utile consecutivo. Al Barbera, Pohjanpalo apre le danze già al quarto minuto portando a 16 i gol sta - facebook.com facebook