Il Trentino brilla ai Biglietti d’Oro 2025 | Trento e Rovereto tra le capitali del cinema che resiste

Il Trentino ottiene un riconoscimento importante ai Biglietti d’Oro 2025, grazie alla qualità delle sue sale cinematografiche. Trento e Rovereto si distinguono come città che promuovono il cinema di qualità, attirando pubblico e operatori del settore. La scelta del premio deriva dall’impegno nel mantenere vive le sale storiche e innovare l’offerta culturale. La vittoria evidenzia la vitalità di queste località nel panorama cinematografico italiano. La scena locale si prepara a nuove iniziative nel settore.

Sale piene, pubblico fedele e numeri in crescita: i cinema trentini conquistano due riconoscimenti nazionali e raccontano un modello virtuoso di esercizio cinematografico Il Trentino conquista la scena ai Biglietti d’Oro 2025, i premi assegnati dall’Associazione Nazionale Esercenti Cinema durante le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. Tra le sale più virtuose d’Italia spiccano infatti due strutture del territorio: una a Rovereto e una a Trento. Un risultato che certifica la vitalità del comparto locale e la capacità delle sale di intercettare un pubblico ancora desideroso di vivere l’esperienza del grande schermo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: LE GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA 2025-2026 PRESENTANO FILM E PROGRAMMI. E I BIGLIETTI D'ORO Disinnesco bomba a Rovereto, domenica treni fermi tra Trento e AlaDomenica 11 gennaio, a Rovereto, si svolgeranno le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto in via Maioliche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Trentino brilla ai Biglietti d’Oro 2025: Trento e Rovereto tra le capitali del cinema che resiste; PAT * DEROMEDIS D’ORO NELLO SKI CROSS, LIVIGNO BRILLA. ## Buongiorno Moena! Giornata di Sole… Giornata Olimpica! Il sole illumina le cime delle Dolomiti e accende l’energia di una nuova giornata Da **Moena** lo spettacolo continua: aria frizzante, neve che brilla e… emozioni olimpiche nell’aria! - facebook.com facebook