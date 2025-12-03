LE GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA 2025-2026 PRESENTANO FILM E PROGRAMMI E I BIGLIETTI D' ORO

Sorrento. Un appuntamento che diventa un osservatorio privilegiato, puntando al futuro di un cinema che deve vincere al box office. Il programma è vastissimo, e sicuramente il nostro cinema batterà Hollywood. Riunite nella tre giorni sorrentina, che diventa la capitale dell'industria audiovisiva, le grandi case cinematografiche sono capaci di condividere un'identità culturale che ha basi.lontane e potenti. Partendo da 01con il suo programma che offre storie importanti e comedy di alto livello. E Medusa con il ritorno di Checco Zalone che debutterà il giorno di Natale nei cinema con “Buen Camino”, per la regia di Gennaro Nunziante, con cui, si diceva, avesse avuto una discussione che li aveva allontanati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - LE GIORNATE PROFESSIONALI DI CINEMA 2025-2026 PRESENTANO FILM E PROGRAMMI. E I BIGLIETTI D'ORO

