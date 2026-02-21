il trapianto di domenico una sequenza di errori e due mesi di agonia

Domenico ha vissuto due mesi di sofferenza dopo un trapianto di cuore iniziato il 23 dicembre, quando il suo organo presentava gravi problemi. La causa di questa lunga agonia risiede in una serie di errori medici che hanno compromesso la ripresa del bambino. Durante il periodo, le sue condizioni sono peggiorate progressivamente, richiedendo interventi continui in reparto intensivo. Questa storia evidenzia le complicazioni che possono sorgere durante e dopo un intervento così delicato. Ora, si aspettano eventuali approfondimenti sulla gestione del caso.

Dopo due mesi di agonia si è conclusa drammaticamente stamane la vicenda del piccolo Domenico, che il 23 dicembre scorso è stato trapiantato con un cuore danneggiato. Oggi il bimbo è morto, rilanciando ombre e interrogativi sulla catena di errori e responsabilità all'origine della vicenda. L'antivigilia di Natale per Domenico doveva essere un giorno felice e di speranza perché la banca dati aveva segnalato la disponibilità di un cuore da poter trapiantare. Espiantato ad un bimbo di 4 anni all 'ospedale di Bolzano, l'organo è però arrivato a Napoli in condizioni inservibili.

Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di NapoliDomenico, un bambino di 8 anni, è deceduto due mesi dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli.

