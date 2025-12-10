Tra Sudan e Bahrein la saga degli errori più assurdi tutti in una sola azione | la sequenza è surreale
Durante la partita tra Bahrein e Sudan in Coppa d'Asia, si è consumata una sequenza di errori incredibili in un'unica azione. Tra una clamorosa autorete e un gol mancato a porta vuota, il episodio ha lasciato gli spettatori stupefatti, evidenziando quanto possa essere surreale il calcio nelle sue situazioni più imprevedibili.
In occasione di Bahrein-Sudan in Coppa d'Asia in una sola azione di gioco si è assistito ad una inverosimile sequenza di errori: da una clamorosa autorete ad un gol sbagliato a porta vuota. Per lo stupore dei tifosi allo stadio, dei compagni di squadra e dei cronisti in diretta TV. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Arab Cup 2025, due errori clamorosi diventano virali durante Bahrein-Sudan - Momenti virali tra Bahrein e Sudan del 9 dicembre, disputata all’Education City Stadium. Da msn.com
L’Iraq batte 2-0 il Sudan, supera il turno di Arab Cup e basterà un pari con l’Algeria per il primo posto Il Sudan invece deve vincere e sperare che l’Algeria perda per giocarsela alla differenza reti, con gli algerini che hanno 6 gol di vantaggio Il Sudan ha anche - facebook.com Vai su Facebook
Pedone travolto 2 volte in piazza Leopardi, rintracciata la conducente dell’auto fuggita ilsecoloxix.it
Atreju di Giorgia Meloni deve cambiare nome? Gli eredi de La Storia Infinita contro l’evento quifinanza.it
Gaffe di Federico Mastrostefano a UeD: svelati commenti osé, e dichiarazioni inattese tutto.tv
Bale: «Sono stato ingenuo ad andare al Real Madrid, pensavo fosse facile essere considerato tra i Galacticos» ilnapolista.it
San Gennaro Vesuviano: 76 operai stipati in una palazzina-opificio. 3 piani di degrado, nessuna ... puntomagazine.it
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: RN Savona non sbaglia nel posticipo e vola al terzo posto oasport.it