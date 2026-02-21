Il Terranuova è in forma Sesti punta al massimo

Il Terranuova si presenta in buona forma e punta a ottenere un risultato importante. Domani, il Traiana farà il suo debutto allo stadio Lungobisenzio, dove affronterà il Prato in una partita decisiva per la corsa ai playoff. La squadra si prepara con entusiasmo, consapevole dell’occasione di fare un passo avanti nella classifica. I tifosi attendono con speranza questa sfida, che potrebbe segnare una svolta nella stagione.

di Francesco Tozzi Domani il Traiana varcherà per la prima volta la soglia dello stadio Lungobisenzio per affrontare il Prato in uno scontro diretto da zona playoff. Ottenuti i punti della passata stagione con dieci giornate di anticipo, i biancorossi puntano adesso a raggiungere il prima possibile la soglia psicologica dei 42 punti, che metterebbe al sicuro la permanenza in serie D del club di piazza Coralli. A suonare la carica ci ha pensato il capocannoniere Davide Sesti. "Sarà la prima volta al Lungobisenzio per tanti ragazzi che compongono la squadra – ha detto – me compreso. Sarà una partita bellissima perché il Prato è una squadra blasonata e ci saranno tantissime persone.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Terranuova avanti con Sesti, poi la beffa al 91’Nel match tra Terranuova Traiana e Scandicci, le squadre pareggiano 1-1.

Un Terranuova da playoff con Bruni e SestiNel match tra Cannara e Terranuova Traiana, la squadra ospite si impone con un risultato di 2-1.

