Terranuova avanti con Sesti poi la beffa al 91’
Nel match tra Terranuova Traiana e Scandicci, le squadre pareggiano 1-1. Dopo una prima fase di equilibrio, la partita si sblocca con un gol di Sesti, ma al 91’ Scandicci trova il pareggio. La gara si conclude con un risultato che mantiene aperti i giochi per entrambe le squadre in classifica.
TERRANUOVA TRAIANA 1 SCANDICCI 1 TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Benucci, Saltalamacchia, Senzamici (11’ s.t. Tassi); Simonti, Mannella, Sesti, Cioce (18’ s.t. Innocenti), Marini; Fantoni (29’ s.t. Cardo), Bruni. A disposizione: Rosadi, Degl’Innocenti, Bargellini, Boccardi, Cardoso, Sborgi. All. Becattini. SCANDICCI (3-5-2): Fedele; Biancon, Valentini, Dodaro; Chiaverini (22’ s.t. Mennini), Guidelli, Valori (42’ s.t. Grottelli), Marchesini (22’ s.t. Orselli), Boganini; Arrighini, Mugelli (33’ s.t. Russo). A disposizione: Pepe; Andreucci, Tysak, Poli, Morosi. All. Taccola. Arbitro: Testoni di Ciampino (Cutillo-Rosati) Reti: 23’ p. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Serie d. Un Sesti da show per il Terranuova: "Guardiamo avanti»
Leggi anche: Serie d: il vice di becattini fa i complimenti alla squadra biancorossa capace di superare anche il prato al matteini. Giugni: "Gran cuore del Terranuova, Sesti è fondamentale per lo spogliatoio»
Terranuova avanti con Sesti, poi la beffa al 91’.
Serie d. Un Sesti da show per il Terranuova: "Guardiamo avanti» - Davide Sesti (nella foto) ironizza sui due gol messi a segno domenica scorsa con il Prato, reti che hanno deciso la partita ... lanazione.it
Valdarnesi in campo. Pareggi per Montevarchi, Terranuova Traiana e Figline. Travolta la Sangiovannese - 0 del Figline a Castiglion Fiorentino. msn.com
Serie D. Seravezza, pari beffa al 96’. Gol subito dal portiere avversario - TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Simonti (90’ Tassi), Degl Innocenti, Cioce (78’ Ngom), Bruni, Saltalamacchia, Sesti, Sborgi (78’ Cardo), Mannella, Marini, Benucci ... lanazione.it
F.C. Scandicci 1908. . Le parole di mister Mirko Taccola dopo il pareggio dello Scandicci sul campo del Terranuova Traiana (Grazie al contributo di Alberto Fiorini) #NOISIAMOSCANDICCCI AVANTI BLUES! FORZA SCANDICCI! - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.