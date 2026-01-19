Un Terranuova da playoff con Bruni e Sesti
Nel match tra Cannara e Terranuova Traiana, la squadra ospite si impone con un risultato di 2-1. La partita, giocata su un campo equilibrato, ha visto entrambe le formazioni mettere in campo un buon livello di prestazioni. Con questa vittoria, Terranuova Traiana si avvicina alla zona playoff, rafforzando le proprie ambizioni per la seconda parte della stagione.
CANNARA 1 TERRANUOVA TRAIANA 2 CANNARA (3-5-2): Vassallo; Vergara, Fumanti, Schvindt; Cardoni (24'st Azurunwa), Iacullo, Fracassini, Gnazale (29'st Bosco), Mancini G. (22'st Lomangino); Mancini R., Leveh (29'st Montero). A disp.: Stacchiotti, Lupi, Fisichella, Porzi, Fioretti. All.: Romeo. TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Benucci, Saltalamacchia, Senzamici; Marini, Sesti (33'st Innocenti), Croce, Mannella, Tassi; Fantoni (14'st Iaunese), Bruni (38'st Boccardi). A disp.: Rosadi, Degl'Innocenti, Bargellini, Cardoso, Cardo, Sborgi. All.: Becattini. Arbitro: Elia di Ostia Lido. Reti: 17'pt (rig.
Terranuova avanti con Sesti, poi la beffa al 91’
Nel match tra Terranuova Traiana e Scandicci, le squadre pareggiano 1-1. Dopo una prima fase di equilibrio, la partita si sblocca con un gol di Sesti, ma al 91’ Scandicci trova il pareggio. La gara si conclude con un risultato che mantiene aperti i giochi per entrambe le squadre in classifica.
Terranuova da playoff. Fantoni schianta il Tau
Terranuova Traiana ottiene la qualificazione ai playoff grazie alla vittoria contro Tau Altopascio. La partita si conclude con un risultato di 1-0, grazie alla rete decisiva di Fantoni. La squadra di casa dimostra carattere e determinazione, conquistando un risultato fondamentale per il proseguimento della stagione.
Serie D, Girone E: Il punto sulla 19ª Giornata Il 2026 riparte a ritmi altissimi. Mentre il Grosseto continua la sua fuga solitaria, dietro è bagarre aperta: il Terranuova Traiana non smette di stupire in zona Playoff, mentre il Sansepolcro cerca la scossa vitale d - facebook.com facebook
