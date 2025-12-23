Continue violazioni il Comune revoca la licenza ad un pubblico esercizio del centro

Il Comune di Massa Lombarda ha deciso di revocare la licenza di un pubblico esercizio nel centro cittadino, a seguito di continue violazioni delle norme di sicurezza. La decisione deriva da precedenti provvedimenti di chiusura, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che hanno evidenziato comportamenti non conformi alle normative vigenti.

Il Comune di Massa Lombarda ha disposto la revoca della licenza per un pubblico esercizio del centro cittadino, già oggetto in passato di ripetuti provvedimenti di chiusura ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento, formalizzato dal Suap. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

