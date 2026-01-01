Il Paradiso delle signore | tensioni per Marcello e Rosa nei primi episodi 2026

Il Paradiso delle Signore riprenderà la programmazione il 5 gennaio 2026. Nei primi episodi della nuova stagione, si approfondirà la dinamica tra Rosa e Marcello, evidenziando alcune tensioni che caratterizzeranno le prime settimane. La narrazione si concentrerà sull’evoluzione delle loro relazioni e sulle sfide che dovranno affrontare, mantenendo uno stile sobrio e fedele alla tradizione della serie.

Il Paradiso delle Signore riprenderà la sua regolare programmazione lunedì 5 gennaio, e proprio nei primi episodi 2026 assisteremo a una situazione carica di tensione tra Rosa e Marcello. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Marcello ha rischiato di perdersi il primo Natale con Rosa: trame Ipds. Il piano di Adelaide per separare Marcello e Rosa ha in parte funzionato. La contessa – dopo aver attirato Barbieri allo chalet di St. Moritz – è riuscita a convincerlo a passare la notte con lei. Questo contrattempo ha rischiato di far saltare i piani di Marcello di trascorrere il suo primo Natale con Rosa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

