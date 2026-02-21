Il padre di Luca Attanasio ucciso 5 anni fa | Un piano preciso per assassinarlo deluso dallo Stato

Il padre di Luca Attanasio denuncia un piano studiato per uccidere suo figlio, assassinato cinque anni fa. La sua ferma convinzione è che ci fosse un progetto preciso dietro la sua morte, e si sente deluso dallo Stato per la mancanza di giustizia. Ricorda con dolore come Luca fosse un uomo che preferiva parlare piuttosto che usare la forza. Ogni anniversario riaccende il suo dolore e la speranza di sapere la verità.

Limbiate, 21 febbraio 2026 – «Luca manca tantissimo a noi come famiglia, ma credo che manchi molto anche all’Italia e al mondo in tempi come questi, perché lui era uno che sapeva mettere il dialogo davanti a tutto, la diplomazia prima dello scontro». Salvatore, padre dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in un agguato nella Repubblica democratica del Congo il 22 febbraio del 2021 si appresta a vivere un fine settimana intenso, di incontri nel quinto anniversario dell’omicidio del figlio. «Ci aiuta, ci fa distrarre, ci tiene impegnati. Ma il dolore non passa, il tempo che scorre non può affievolire questo tipo di dolore».🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Fallou ucciso a 16 anni per difendere un amico, la sentenza fa esplodere il padre: ‘In Italia per un omicidio bastano 10 anni’Il Tribunale dei minori di Bologna ha condannato a 11 anni e sei mesi un minorenne che, all'età di 16 anni, uccise Fallou Sall durante un episodio di difesa.

Limbiate ricorda Luca Attanasio a 5 anni dall’uccisione: serata evento al Teatro ComunaleIl Comune di Limbiate celebra il ricordo di Luca Attanasio, il diplomatico originario della città ucciso in Congo nel 2021, con una serata evento al Teatro Comunale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.