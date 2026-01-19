Il Comune di Limbiate celebra il ricordo di Luca Attanasio, il diplomatico originario della città ucciso in Congo nel 2021, con una serata evento al Teatro Comunale. L'iniziativa mira a onorare la memoria di Attanasio e a riflettere sul suo impegno, a cinque anni dalla tragica perdita. L'appuntamento si inserisce nel percorso di memoria e sensibilizzazione della comunità locale.

Limbiate ricorda Luca Attanasio a 5 anni dall'uccisione: serata evento al Teatro Comunale

Commemorazione Luca Attanasio: Limbiate ricorda l’ambasciatore ucciso in Congo - Limbiate (Monza e Brianza) – Sarà ricordato domani, sabato 22 febbraio, a Limbiate, suo paese d'origine, l'ambasciatore Luca Attanasio, vittima nel 2021 di un attentato a Goma, nella Repubblica ... ilgiorno.it

