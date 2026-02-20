Il Sassuolo cala il tris notte fonda per il Verona

Il Sassuolo ha segnato tre gol, sconvolgendo il Verona in una notte difficile per gli scaligeri. Dopo quaranta minuti di sofferenza, i neroverdi sono riusciti a prendere il comando del gioco e a segnare nel momento giusto. Il Verona, che aveva iniziato bene, ha subito un calo improvviso e ha concesso spazio agli avversari. La partita si è conclusa con una vittoria netta per il Sassuolo, che ha dimostrato la sua forza in casa.

© Ilgiornaleditalia.it - Il Sassuolo cala il tris, notte fonda per il Verona

REGGIO EMILIA - Quaranta minuti di controllo veronese poi 5' di vero Sassuolo e per gli scaligeri è notte fonda. Nel match verità i neroverdi trionfano mentre i veneti sprofondano sempre di più verso la B. Brivido in avvio quando Bradaric lancia lungo verso Bowie che si scontra con Muric, per Marinelli è tutto regolare. Le due squadre si studiano, il Verona cerca la profondità per innescare Sarr e Bowie, il Sassuolo ragiona. Al quarto d'ora Berardi perde palla, il tiro di Bowie viene murato, Sarr impegna Muric che devia in angolo. Poco dopo Frese spara in diagonale, più potenza che precisione, sfera sul fondo.