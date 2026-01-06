Diretta gol Serie A LIVE | David cala il tris in Sassuolo Juventus!

Segui la diretta gol della 19ª giornata di Serie A 2024/2025, con aggiornamenti su risultati, sintesi, tabellini e cronaca live delle partite Pisa-Como, Lecce-Roma, Sassuolo-Juventus e altre. Restiamo aggiornati sugli eventi principali del campionato italiano, offrendo un quadro chiaro e preciso delle sfide in corso. Tutte le informazioni sono disponibili in tempo reale, per seguire ogni partita con attenzione e senza sovrapposizioni.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Pisa Como, Lecce Roma e Sassuolo Juve, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE SASSUOLO-JUVENTUS Clicca qui per seguire la cronaca testuale in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: David cala il tris in Sassuolo Juventus! Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: il Como passa a Pisa, Fabregas cala il tris con Perrone e Douvikas Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: inizia Sassuolo Juventus! Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Diretta Inter-Bologna, oggi Serie A. Live risultato e aggiornamenti; Como Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Lazio - Napoli in Diretta Streaming | IT; Serie C, Ternana-Livorno 2-1: illusione Biondi, al Liberati arriva il primo ko per Venturato. RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: la Roma vince a Lecce! (oggi 6 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: turno infrasettimanale nel massimo campionato, martedì 6 gennaio la 19^ giornata si apre con tre anticipi. ilsussidiario.net

LIVE Sassuolo-Juventus 0-3 secondo tempo – tris di David - Juventus, seconda gara del 2026 e partita valida per la giornata numero 19, ultima del girone d’andata, ... canalesassuolo.it

Risultati Serie C, classifica/ Colpo Benevento! (Diretta gol live score (oggi 5 gennaio 2026) - Risultati Serie C, classifiche: sono quattro i posticipi della 20^ giornata, la prima di ritorno, lunedì 5 gennaio sono coinvolti i gironi A e C. ilsussidiario.net

SERIE A | In campo Lecce-Roma. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

SERIE A | In campo Lecce-Roma. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.