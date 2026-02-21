Il Sassuolo batte 3-0 il Verona nell' anticipo scaligeri in crisi profonda

Il Sassuolo ha vinto 3-0 contro il Verona nell’anticipo di campionato, causando una crisi profonda negli scaligeri. Dopo quaranta minuti di supremazia veronese, i neroverdi hanno preso in mano la partita con un rapido gol e hanno dominato il resto del match. La squadra ospite ha mostrato grande determinazione e ha chiuso la partita con goal decisivi. La sconfitta mette in difficoltà il Verona, che cerca di risollevarsi.

AGI - Quaranta minuti di controllo veronese poi 5' di vero Sassuolo e per gli scaligeri è notte fonda. Nel match verità i neroverdi trionfano mentre i veneti sprofondano sempre di più verso la Serie B. Brivido in avvio quando Bradaric lancia lungo verso Bowie che si scontra con Muric, per Marinelli è tutto regolare. Le due squadre si studiano, il Verona cerca la profondità per innescare Sarr e Bowie, il Sassuolo ragiona. Al quarto d'ora Berardi perde palla, il tiro di Bowie viene murato, Sarr impegna Muric che devia in angolo. Poco dopo Frese spara in diagonale, più potenza che precisione, sfera sul fondo.