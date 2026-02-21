Il Sassuolo batte 3-0 il Verona nell' anticipo scaligeri in crisi profonda

Da agi.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sassuolo ha vinto 3-0 contro il Verona nell’anticipo di campionato, causando una crisi profonda negli scaligeri. Dopo quaranta minuti di supremazia veronese, i neroverdi hanno preso in mano la partita con un rapido gol e hanno dominato il resto del match. La squadra ospite ha mostrato grande determinazione e ha chiuso la partita con goal decisivi. La sconfitta mette in difficoltà il Verona, che cerca di risollevarsi.

il sassuolo batte 3 0 il verona nell anticipo scaligeri in crisi profonda
© Agi.it - Il Sassuolo batte 3-0 il Verona nell'anticipo, scaligeri in crisi profonda

AGI - Quaranta minuti di  controllo veronese  poi 5' di vero  Sassuolo  e per gli  scaligeri  è  notte fonda. Nel  match verità  i  neroverdi trionfano  mentre i  veneti sprofondano  sempre di più verso la  Serie B. Brivido in avvio quando  Bradaric  lancia lungo verso  Bowie  che si scontra con  Muric, per  Marinelli  è tutto regolare. Le due squadre si studiano, il  Verona  cerca la profondità per innescare  Sarr  e  Bowie, il  Sassuolo ragiona. Al quarto d'ora  Berardi  perde palla, il tiro di  Bowie  viene murato,  Sarr  impegna  Muric  che devia in angolo. Poco dopo  Frese  spara in diagonale, più potenza che precisione, sfera sul fondo.🔗 Leggi su Agi.it

Calcio: in Serie A Sassuolo senza problemi sul Verona nell’anticipo della 26a giornataIl Sassuolo ha conquistato una vittoria schiacciante contro il Verona nell’anticipo della 26ª giornata di Serie A.

Diretta gol Serie A LIVE: Sassuolo Verona 3-0, neroverdi a valanga sugli scaligeriIl Sassuolo ha battuto il Verona con un punteggio di 3-0, causato da una prestazione dominante dei neroverdi.

Sassuolo-Udinese 3-1: gol e highlights | Serie A

Video Sassuolo-Udinese 3-1: gol e highlights | Serie A
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Udinese-Sassuolo 1-2; Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. VIDEO; Hurrà Fiorentina contro il Milan, sorride pure il Como. Colpo salvezza della Ternana: 3-1 al Genoa; Udinese-Sassuolo 1-2: risultato finale e highlights.

il sassuolo batte 3Berardi show e Sassuolo in volo: battuto 3-0 il Verona, in gol Pinamonti e due volte il capitanoAl 'Mapei Stadium' la squadra di Grosso centra la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato e sale all'ottavo posto, gli scaligeri restano ultimi ... corrieredellosport.it

Tris Sassuolo! Per il Verona è notte fonda: gli scaligeri restano ultimiIl Sassuolo batte il Verona 3-0 al Mapei Stadium e mette una seria ipoteca sulla salvezza, con ancora dodici gare da giocare. Nonostante un buon avvio dei gialloblu, due gol subiti nel giro di ... tuttonapoli.net