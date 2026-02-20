Diretta gol Serie A LIVE | Sassuolo Verona 3-0 neroverdi a valanga sugli scaligeri

Il Sassuolo ha battuto il Verona con un punteggio di 3-0, causato da una prestazione dominante dei neroverdi. La squadra di casa ha segnato tre gol nel primo tempo, sfruttando le indecisioni della difesa avversaria. La partita si è svolta davanti a un pubblico entusiasta allo stadio Mapei, che ha assistito a una vittoria convincente. La sfida si è conclusa con il Sassuolo che mantiene salda la posizione in classifica.

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Sassuolo Verona 3-0, neroverdi a valanga sugli scaligeri

