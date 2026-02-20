Calcio | in Serie A Sassuolo senza problemi sul Verona nell’anticipo della 26a giornata

Il Sassuolo ha conquistato una vittoria schiacciante contro il Verona nell’anticipo della 26ª giornata di Serie A. La squadra neroverde ha segnato tre gol senza subire reti, portandosi temporaneamente all’ottavo posto con 35 punti. La partita si è giocata in modo deciso, con un attacco efficace e una difesa solida. I tifosi hanno festeggiato il risultato, mentre il Verona ha incontrato difficoltà nel contenere gli avversari. La stagione prosegue con questa prestazione convincente.

© Oasport.it - Calcio: in Serie A Sassuolo senza problemi sul Verona nell’anticipo della 26a giornata

Nell'anticipo del venerdì della 26a giornata di Serie A 2025-2026 il Sassuolo sale a quota 35 punti in classifica, e così si prende temporaneamente l'ottavo posto, battendo il Verona con un rotondo 3-0. A decidere Pinamonti e una doppietta di Berardi; per i veneti resta l'ultimo posto in classifica, a 9 punti dalla quota salvezza costituita dai 24 punti del trio Genoa-Cremonese-Lecce. La prima vera occasione è per il Verona, che in realtà ne ha due tra il 15? e il 20?. In particolare la prima vede Sarr tentare di realizzare, ma dalla botta sicura spunta Coulibaly che salva sulla traversa. La seconda, invece, ha in Bowie il protagonista: batte Muric, ma non Idzes che salva sulla linea (però c'è fallo di mano di Sarr prima).