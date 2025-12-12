Babbi Natale in bici per il cuore | la pedalata che colora di rosso il Sant' Orsola
Il 13 dicembre alle ore 11 all’IRCCS Sant'Orsola si svolge la 6ª edizione di “Babbi Natale in bici per il Cuore”, una pedalata solidale organizzata da Piccoli grandi Cuori e ASD Maverix. L'evento coinvolge la comunità nel sostenere i bambini del Padiglione 23, dedicato alla cardiochirurgia pediatrica, e testimonia l'importanza della solidarietà attraverso una passeggiata natalizia in bicicletta.
”Babbi Natale in bici per il cuore”: la pedalata che colora di rosso il Sant'Orsola
Raduno dei Babbi Natale 2025 a Torino! Domenica 7 dicembre: camminata, sfilata in moto e pedalata solidale per i piccoli pazienti dell'Ospedale Infantile Regina Margherita. Partenze dalle 9.00/9.30.
