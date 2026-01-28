Le passerelle dell’estate 2026 mostrano un ritorno deciso ai contrasti di colori. Le tendenze più eleganti puntano sul color-block, cioè sull’abbinamento di nuances vivaci e sofisticate. Le modelle sfoggiano outfit composti da pezzi diversi, tutti accostati con stile. È una stagione in cui i look si fanno più audaci, senza perdere di vista la raffinatezza.

N ome in codice: color-block. È questa la tendenza più in vista delle sfilate Primavera-Estate 2026, complice un’esplosione di colori audaci e raffinati, indossati e accostati insieme grazie a pezzi diversi. I designer offrono una micro lezione su come abbinare le tonalità di stagione, a partire da nuance semplici, raffinate e d’effetto. Vestirsi a colori: cinque combinazioni non scontate da provare a 50 anni X Leggi anche › Nero e marrone, si può. L’abbinamento colore che sfida i tabù e conquista l’Inverno Bianco e nero? C’è di più. Ecco quali sono i mix and match imperdibili da provare sin da subito, per allenarsi nella difficile arte di vestirsi a colori, in vista delle giornate più calde. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli abbinamenti di nuances più eleganti avvistati sulle passerelle di stagione

