Nel 2026, la Generazione Z riscopre il rossetto rosso, segnando un ritorno alle tradizioni di eleganza e personalità. Dopo anni di preferenza per lip balm e look naturali, questa tendenza riporta in auge un classico intramontabile, simbolo di raffinatezza e sicurezza. Ecco i dieci rossetti rossi più belli di sempre, scelti per qualità, stile e capacità di esprimere carattere.

Il regno dei lip balm trasparenti e dei look “nude” è ufficialmente giunto al termine. Nel 2026, la Generazione Z ha deciso di riappropriarsi del simbolo massimo del potere e del glamour: il rossetto rosso. Che sia sfumato per un effetto “labbra morse” o perfettamente definito per un look da diva, il rosso è il nuovo must-have. In un mondo che corre veloce, un tocco di rosso sulle labbra è il “power move” definitivo. Back to the origin: ecco perché la GenZ ha detto basta al nude. Il declino del nude look non è solo una questione di colori, ma un vero e proprio atto di ribellione contro l’estetica della “ clean girl ” che ha dominato gli ultimi anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Addio lip balm e nude look, la GenZ riporta in auge il rossetto rosso: ecco i 10 più belli di sempre

Leggi anche: Jennifer Aniston ha svelato il suo mai più senza: un lip balm con vitamina E da indossare sulle labbra da mattina a sera

Leggi anche: Iniziare bene l’anno con il balsamo labbra perfetto: cinque lip balm da provare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Addio ai dischetti di cotone - facebook.com facebook