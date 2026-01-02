In carrozza | parte il treno della Befana con un nuovo magico viaggio da Terni a Marmore

È partito il nuovo itinerario del Treno della Befana, che collega Terni a Marmore, offrendo un’esperienza magica per grandi e piccoli. Dopo un 2025 ricco di successi e sold out, questa iniziativa continua a portare la magia delle fiabe nella Valle Incantata, creando un’occasione speciale per vivere momenti di tradizione e meraviglia nel rispetto delle norme di sicurezza.

Si è concluso un fantastico 2025 ricco di successi per il Treno delle Fiabe nella Valle Incantata che nelle sue numerose corse ha raggiunto sempre il sold out. Ora il 2026 si apre con un nuovo magico viaggio da fiaba sul treno della Befana. Sul prossimo treno, accanto al capostazione Stefano de. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

