Attimi di paura sul treno per Como | bimbo resta solo la mamma non riesce a salire
Venerdì 2 gennaio, alla stazione di Monza, si sono verificati momenti di apprensione quando un bambino di 9 anni è rimasto solo a bordo di un treno diretto a Como, dopo che le porte si sono chiuse e la madre non è riuscita a salire. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, evidenziando l’importanza di controlli e misure di sicurezza sui mezzi pubblici.
Attimi di grande paura nel tardo pomeriggio di venerdì 2 gennaio alla stazione di Monza, dove un bambino di 9 anni è rimasto da solo su un treno diretto a Como dopo la chiusura delle porte.La madre, scesa sul binario con altri due figli più piccoli, non è riuscita a salire in tempo sul convoglio. 🔗 Leggi su Quicomo.it
