Attimi di paura sul treno per Como | bimbo resta solo la mamma non riesce a salire

Venerdì 2 gennaio, alla stazione di Monza, si sono verificati momenti di apprensione quando un bambino di 9 anni è rimasto solo a bordo di un treno diretto a Como, dopo che le porte si sono chiuse e la madre non è riuscita a salire. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, evidenziando l’importanza di controlli e misure di sicurezza sui mezzi pubblici.

