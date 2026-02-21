Il risveglio del Roller Arriva a Forte dei Marmi la seconda vittoria di fila

L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva a Forte dei Marmi, confermando un miglioramento evidente. La squadra ha mostrato un gioco più coordinato e deciso, portando a casa punti importanti. L’allenatore ha elogiato l’impegno dei giocatori, che hanno dimostrato maggiore compattezza in campo. La prossima sfida si avvicina e i tifosi sperano in un ulteriore passo avanti.

© Sport.quotidiano.net - Il risveglio del Roller. Arriva a Forte dei Marmi la seconda vittoria di fila

Due indizi fanno una prova. E dicono che l’ Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar sembrerebbe finalmente aver ritrovato la rotta giusta. La squadra allenata da Ivan Jaquierz, infatti, ha dapprima spezzato la sindrome casalinga battendo per 6 a 1 il Follonica al PalaSomaschini. Poi, nel recupero della 18sima giornata, ha sconfitto per 6 a 2 in trasferta il Forte dei Marmi. In entrambi i casi, oltretutto, ha saputo rimediare a un gol di svantaggio. Notizie rassicuranti per un gruppo che, stasera al PalaFerrarin di Breganze (ore 20.45), affronterà i padroni di casa, ultimi in classifica. Monza, intanto, ha ulteriormente blindato la sesta posizione, l’ultima che consente l’accesso diretto ai quarti di finale dei playoff evitando i preliminari.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Hc Castiglione, match decisivo per la salvezza. Al Casa Mora arriva il Forte dei MarmiIl HC Castiglione affronta oggi il Forte dei Marmi al Casa Mora, una partita decisiva per evitare la retrocessione. Il Milan Futuro batte la Castellanzese: seconda vittoria di fila e…Il Milan Futuro torna in campo e ottiene una preziosa vittoria. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il risveglio del Roller. Arriva a Forte dei Marmi la seconda vittoria di fila. Il risveglio della domenica: aria, sport e libertà Non c’è palestra, tapis roulant o cronometro che possa competere con la sensazione della prima aria di primavera sulla pelle. Oggi la città e la natura si sono svegliate con un invito a cui era impossibile dir - facebook.com facebook