Il Milan Futuro batte la Castellanzese | seconda vittoria di fila e…
Il Milan Futuro torna in campo e ottiene una preziosa vittoria. La squadra di Oddo si impone sulla Castellanzese, raggiungendo così la seconda vittoria consecutiva. Ecco il resoconto di una partita ricca di emozioni e spunti positivi per il futuro.
C’è un Milan che i neroverdi li batte | Il punto sul Milan Futuro – Alessio Lombardi
