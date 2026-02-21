Il regista e attore | Forse Milano sarà come Copenaghen

Maurizio Nichetti si confronta con le strade di Milano, un contesto che gli ricorda le scene di alcuni suoi film. L’attore e regista immagina ora la città come Copenaghen, nota per le sue piste ciclabili e la mobilità sostenibile. Nichetti ha visitato recentemente alcuni quartieri centrali, notando miglioramenti nelle infrastrutture e l’incremento di biciclette in circolazione. Questa trasformazione potrebbe cambiare il volto di Milano nei prossimi anni, secondo le sue riflessioni.

Maurizio Nichetti e le strade di Milano. Un binomio che fa partire nella mente le scene di suoi film: lo si immagina per esempio mentre in “Ratataplan“ corre e salta lungo le vie dei quartieri per portare a destinazione un bicchiere d’acqua che diventerà miracoloso (e iconico) in una città, nel 1979, diversissima da quella di oggi, con auto e mezzi motorizzati su carreggiate trafficate e senza piste ciclabili. Ora, i lavori di riqualificazione delle strade e rifacimento dei binari del tram annunciati dal Comune porteranno ad altri cambiamenti. Per esempio, in pieno centro spariranno altre porzioni di pavè.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

