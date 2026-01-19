Il responsabile medico del Napoli, Raffaele Canonico, ha fornito aggiornamenti sulla condizione degli infortunati del club durante un’intervista a Radio Crc. Canonico ha confermato che Lukaku può essere disponibile per la partita a Copenaghen, mentre Anguissa potrebbe tornare in gruppo in vista della sfida contro la Juventus. Questi dettagli sono importanti per le scelte tattiche e la composizione della rosa nelle prossime gare.

Il responsabile medico del Napoli, Raffaele Canonico è stato intervistato da Radio Crc sulla situazione degli infortuni nel club Le parole di Canonico sul Napoli. «Spesso a Napoli tendiamo ad auto distruggerci o auto esaltarci. Io vivo a Napoli e ci sono molte chat di tifosi in cui tutti parlano di tutti, tattica, medicina sportiva. È giusto, però va fatta una premessa. La scienza non è democratica e spesso parlano di preparazione atletica e medicina persone che non ne hanno titoli. Ho sentitolo parlare di altri staff che sarebbero migliori. Noi abbiamo staff con il dottor De Luca, 8 fisioterapisti di altissimo livello e facciamo test continui sui giocatori proprio per cercare di intercettare le problematiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Canonico: «Lukaku può giocare a Copenaghen. Anguissa forse disponibile per la Juventus» LIVE

Napoli in emergenza a Copenaghen: torna Lukaku, a rischio la Juventus

Napoli si prepara alla partita di Champions League contro il Copenhagen in un contesto difficile, con numerosi infortuni che compromettono la rosa. La squadra affronta l’incontro in una fase critica, mentre la Juventus potrebbe beneficiare di questa situazione. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con Napoli che cerca di affrontare le difficoltà e mantenere la concentrazione in vista delle prossime sfide.

Napoli, Lukaku parte per l’Arabia: come sta e quando può giocare

Romelu Lukaku è partito con il Napoli verso l’Arabia per la Supercoppa italiana. Il club cerca di conquistare il suo terzo trofeo, e l’attaccante belga, ancora in fase di recupero, potrebbe scendere in campo durante la competizione. Ecco le ultime novità sul suo stato di forma e sui tempi di recupero.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Canonico: «Lukaku può giocare a Copenaghen. Anguissa forse disponibile per la Juventus» LIVE A radio Crc: «Elmas aveva solo l'influenza. Meret torna in panchina a Torino. Rrahmani fuori per 2 settimane, Politano 4» https://www.ilnapolista.it/2026/01/cano - facebook.com facebook