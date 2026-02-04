La giustizia non si divide | il saggio di Liprino sulla riforma costituzionale e i rischi per l’equilibrio tra i poteri dello Stato

La discussione sulla riforma costituzionale si scalda in vista del referendum. Alessandro Liprino ha pubblicato un saggio che mette in guardia sui rischi per l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Il suo testo invita a leggere con attenzione i cambiamenti in atto, sottolineando come la riforma possa modificare la capacità di controllo tra le diverse istituzioni. La questione diventa centrale nel confronto pubblico, con molti che cercano di capire cosa potrebbe cambiare concretamente.

Nel dibattito pubblico che accompagnerà il prossimo referendum costituzionale, il volume "La giustizia non si divide", di Alessandro Liprino, si propone come uno strumento di riflessione rigorosa e consapevole. Pubblicato da Città del Sole Edizioni, il saggio affronta in modo approfondito il tema.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha presentato una nuova riforma che mira a separare le carriere dei magistrati e dei pubblici ministeri.

Referendum giustizia, Schlein: CasaPound? Chi vota Sì non è ben accompagnatoOnline un post del Pd: 'Loro votano sì' con le immagini di saluti romani. Picierno: 'Insultante assimilare al fascismo chi vota sì' ... adnkronos.com

E allora eravamo tutti fascisti.... La sinistra contro Schlein, che accomuna chi vota Sì a CasapoundDopo i post e l'intervento della segretaria su La7, esponenti del Pd e personalità di sinistra attaccano la scelta del Pd di paragonare chi voterà a favore del referendum sulla giustizia ai neofascist ... ilfoglio.it

Pensare prima di votare, perché la posta in gioco non è un tecnicismo, ma il modo in cui lo Stato giudica, tutela e garantisce. È questo l’invito di "La giustizia non si divide" di Alessandro Liprino – avvocato, pubblico ministero e giudice – che, con linguaggio chi - facebook.com facebook