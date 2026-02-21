Il referendum Catello Maresca | Decisioni giuste solo così il giudice sarà imparziale

Catello Maresca ha annunciato il suo sostegno al referendum, spiegando che le decisioni giuste favoriscono l’imparzialità dei giudici. Il magistrato e leader dell’opposizione a Napoli ritiene che questa riforma possa contribuire a migliorare il sistema giudiziario. Maresca ha sottolineato come le scelte corrette siano fondamentali per garantire l’equità nei processi. La sua posizione ha suscitato commenti tra gli alleati politici e gli avversari. Ora, si attende il voto degli elettori.

Catello Maresca, magistrato e capo dell'opposizione di centrodestra in consiglio comunale a Napoli, lei sosterrà il sì al referendum. I sostenitori del "no" ritengono che la separazione delle carriere sia di fatto già attuata. Perché la modifica è necessaria? «Non solo lo è, ma è già prescritta dalla Costituzione che ha introdotto il principio del giusto processo all'art. 111 e attende, da più di 20 anni, il completamento del suo iter naturale, e cioè la separazione delle carriere e non delle funzioni. La confusione che si vuole ingenerare tra carriere e funzioni non fa onore a chi la propugna.