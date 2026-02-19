Rischio squilibri istituzionali | Così il giudice sarà imparziale

Il giudice sarà imparziale grazie al sorteggio, una proposta che scatena molte discussioni. La causa principale sta nel metodo di selezione, che mira a ridurre l’influenza delle pressioni politiche. Questa soluzione, già adottata in alcuni paesi europei, cerca di garantire giudizi più equi. Tuttavia, alcuni critici temono che possa creare squilibri istituzionali o indebolire la trasparenza. La riforma divide l’opinione pubblica e alimenta il dibattito sull’indipendenza della magistratura. La proposta rimane al centro delle attenzioni legislative.

È il sorteggio, con ogni probabilità, l’elemento della riforma sulla giustizia che più di altri divide l’opinione pubblica. Anche ieri sera, nel confronto organizzato dall’associazione Intorno a te a Barco, presieduta da Loredano Ferrari, lo strappo – pur garbato e nel merito, mai sopra le righe – si consuma su questo. Enrico Segala, avvocato ed esponente del No è molto netto. "Introducendo questo criterio sia per la composizione del Csm che per l’ Alta Corte, si svilisce la competenza – dice il consigliere comunale del Pd –. E, fra l’altro, il rischio è quello di creare uno squilibrio tra poteri perché i laici selezionati dal Parlamento potrebbero essere espressione della maggioranza e condizionare l’organo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

