Catello Maresca | Sul referendum Saviano fa pura propaganda populista

Catello Maresca attacca Saviano, definendo la sua posizione sul referendum sulla giustizia come pura propaganda populista. Il politico napoletano mette in dubbio le preoccupazioni di Saviano, chiedendo se davvero sia stato detto che un eventuale successo del Sì avrebbe portato al crollo delle borse. La polemica tra i due si fa sempre più accesa, mentre il dibattito sul voto si intensifica.

Il magistrato napoletaa le dichirazioni dello scrittore sulla riforma della giustizia: "Saviano ha fatto studi di diritto?". Poi attacca un certo tipo di racconto in cui si enfatizza il male, tipico della serie tv Gomorra: "Si racconta la camorra senza mostrare anche lo stato che la combatte" “Non è stato ancora detto che se vincerà il Sì al referendum sulla giustizia le borse crolleranno? Dopo l’intervento di Saviano mi aspetto di sentire anche questo”: il magistrato napoletano Catello Maresca s’affida all’ironia per commentare le dichiarazioni dello scrittore, secondo cui la separazione delle carriere finirebbe per indebolire l’azione giudiziaria e rafforzare le organizzazioni mafiose. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il 21 gennaio, presso l’istituto “Ferraris” di Caserta, si è svolto un incontro con il magistrato Catello Maresca.

Le opposizioni criticano la Rai, accusandola di fare propaganda in vista del referendum sulla giustizia, previsto tra pochi mesi.

