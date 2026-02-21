Il rapper napoletano è in gara con un brano intenso che racconta le mille sfaccettature di un addio

S torica voce del rap napoletano, Luchè arriva per la prima volta in gara a Sanremo 2026 con il brano Labirinto. Canzone cantata tutta in italiano e che racconta le varie sfaccettature di quando si dice addio a qualcosa (o qualcuno). Nome tutelare dell’urban, Luché duetterà nella serata delle Cover insieme a Gianluca Grignani. Sanremo 2026 sbarca al Quirinale: il presidente Mattarella riceve i Big X Leggi anche › Sanremo 2026: le pagelle alle canzoni dei 30 big in gara Luchè a Sanremo 2026 con Labirinto. Testo e significato della canzone. Scritto da Luchè – insieme a Davide Petrella, Stefano Tognini e Rosario Castagnola –, Labirinto è il racconto di un percorso interiore, di una tensione continua tra disciplina ed eccesso, forza e fragilità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

