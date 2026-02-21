Il racconto di un nostro giornalista trapiantato
Un giornalista che ha ricevuto un trapianto di cuore quasi 26 anni fa ricorda il suo percorso di vita. La sua storia si intreccia con quella di Sara, una bambina di sei mesi deceduta al Bambino Gesù di Roma perché non era arrivato in tempo un organo compatibile. La sua testimonianza rivela come ogni giorno migliaia di persone aspettano un donatore. La carenza di organi rimane un problema urgente da affrontare.
Quasi 26 anni fa ho ricevuto un "cuore nuovo" che mi ha salvato la vita. Sempre in quei giorni una bambina di soli sei mesi di nome Sara, ricoverata come me al Bambino Gesù di Roma, è deceduta perché non arrivò in tempo un cuore adatto da trapiantare in un corpicino così piccolo. Fu uno strazio per l'ospedale, per il personale medico-sanitario e, ovviamente, soprattutto per la famiglia. Quel che accomuna la tragedia di allora e quella di questi giorni è il dolore ugualmente atroce che oggi colpisce la madre del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli e allora colpì la madre della piccola Sara. Non sono padre, ma percepisco l'immenso dolore di entrambe.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
