Una serata normale si trasforma in un incubo per un giornalista che racconta di essere stato accerchiato e derubato da un gruppo di uomini nordafricani. Dopo aver lasciato la redazione di Libero sabato sera, si stava dirigendo verso casa in treno quando è stato circondato. La sua testimonianza mette in luce una situazione di tensione e paura, senza troppi giri di parole.

Una serata come altre, l’uscita dal lavoro il sabato sera dalla redazione del quotidiano Libero e poi il treno fino a casa. Un percorso che il giornalista Alessandro Gonzato percorre regolarmente ma che nella serata di ieri si è trasformato in un incubo quando, poco prima di scendere dal treno, soggetti di origine magrebina l’hanno aggredito per rubargli la catenina d’oro che aveva al collo, nulla di eccessivamente prezioso, almeno economicamente, ma dall’enorme valore affettivo. Tutto è accaduto alla stazione di Villapizzone, periferia di Milano, dopo un breve tragitto dalla stazione di Lancetti durante il quale il gruppo di maranza ha puntato il giornalista, “chi andava su dalle scale, chi tornava subito giù, chi mi girava attorno, però quelle sono cose che se prendi i mezzi pubblici a Milano vedi spesso, cioè sembrava che loro stessero controllando se c'era il controllore”, ci spiega al telefono. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Accerchiato e derubato da un branco di nordafricani". Il racconto del giornalista Alessandro Gonzato

Approfondimenti su Alessandro Gonzato

Questa mattina a Milano, Alessandro Gonzato è stato vittima di una rapina su un treno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Alessandro Gonzato

Argomenti discussi: Accerchiato da una quindicina di maranza mentre andava al McDonald’s: una mamma di Arosio chiede ronde tra cittadini; Baby gang al terminal: I nostri figli esposti a minacce e violenza. Bisogna agire subito; Rapinavano i coetanei in centro e al Porto Antico, due ragazzi di 17 anni nel carcere minorile; Picchiano 4 rider e gli rubano soldi e cibo: arrestati 3 ragazzi, si cercano gli altri complici.

Accerchiato e derubato davanti a scuola da coetaneiGiovedì mattina, nei pressi di un istituto comprensivo di Bologna, si è verificato un episodio che ha coinvolto uno studente delle scuole medie. Il ragazzo, poco prima di entrare in classe, è stato av ... orizzontescuola.it