Il caso del cuore bruciato trapiantato a un bimbo e perché c' entra anche il nostro territorio

Un bambino di quasi 2 anni e mezzo si trova in coma farmacologico dopo aver ricevuto un trapianto di cuore a causa di un problema grave al suo organo. La vicenda si è sviluppata tra l’Alto Adige e Napoli, coinvolgendo dettagli clinici complessi e un intervento che ha avuto un esito inaspettato: il cuore trapiantato si è

È delle scorse ore la notizia che la procura di Napoli ha disposto il sequestro del contenitore utilizzato per conservare e trasportare il cuore. E qui entra di fatto in scena l’Alto Adige, Bolzano per la precisione. Come riporta Today, gli inquirenti hanno nominato un pool di consulenti che dovranno realizzare una perizia sul box, una “scatola” dotata di un vero e proprio sistema di conservazione e trasporto organi, progettato per mantenere l’organo a temperature controllate. Il ministero della Salute ha annunciato l’invio degli ispettori all’ospedale di Bolzano dove è stato espiantato il cuore assegnato per un trapianto al piccolo a Napoli, in quel dell’ospedale Monaldi.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Tre inchieste sono scattate tra Napoli e Bolzano dopo il caso di un bambino di due anni e tre mesi con un cuore trapiantato “bruciato”.

La procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro degli indagati, tra medici e paramedici, nell’ambito di un’inchiesta sul trapianto di cuore eseguito su un bambino di due anni e quattro mesi all’ospedale Monaldi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati; Trapianto di cuore a Napoli: Scelta obbligata impiantare l'organo danneggiato. Il ministro invia ispettori; Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata.

Caso cuore danneggiato prima del trapianto: come si conservano gli organi da trapiantareLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso cuore danneggiato prima del trapianto: come si conservano gli organi da trapiantare ... tg24.sky.it

Napoli, il caso del trapianto di cuore fallito sul bimbo di due anni. 6 medici indagatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, il caso del trapianto di cuore fallito sul bimbo di due anni. 6 medici indagati ... tg24.sky.it

IL CASO DEL CUORE PAKY DALLA CAMPANIA Chiediamo disperatamente aiuto per Paky, un cagnolino di circa 2 anni , trovato abbandonato a Sperone (Av) . Nonostante le numerose segnalazioni, nessuno si è fatto avanti per aiutarlo. Paky è stato r portato facebook