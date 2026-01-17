Scuole al freddo in Sicilia Rifondazione Comunista | I soldi per le armi però ci sono

Rifondazione Comunista denuncia le condizioni precarie delle scuole nelle province di Siracusa e Ragusa, evidenziando come, nonostante le difficoltà legate al freddo, siano ancora disponibili fondi per investimenti militari. Peppe Puccia, segretario federale, sottolinea la priorità di risorse per garantire ambienti scolastici dignitosi, evidenziando un contrasto tra le esigenze sociali e le scelte di spesa pubblica.

Il comunicato di Rifondazione Comunista. Peppe Puccia Segretario Federazione SiracusaRagusa Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea In Sicilia, e in particolare nelle province di Siracusa e Ragusa, l'emergenza freddo nelle scuole ha ormai assunto dimensioni allarmanti. Riscaldamenti non funzionanti, impianti mai avviati o fuori uso da anni e temperature che scendono ben al di sotto dei limiti di legge stanno costringendo migliaia di studenti a seguire le lezioni con giubbotti, sciarpe e coperte. Una situazione che non è più episodica, ma strutturale, e che mette seriamente in discussione il diritto allo studio e la tutela della salute.

