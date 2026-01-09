Rifondazione comunista torna in piazza per Maduro e attacca Meloni | Suddita di Trump

Rifondazione Comunista torna a manifestare a Torino, sostenendo Nicolás Maduro e criticando le politiche di Giorgia Meloni. L'appuntamento è previsto per sabato 10 gennaio alle 15 in Piazza Carignano, con l'obiettivo di difendere la rivoluzione bolivariana e opporsi all'intervento degli Stati Uniti in Venezuela. La manifestazione invita i cittadini a partecipare per esprimere solidarietà e condividere una posizione politica sulla situazione internazionale.

Rifondazione Comunista torna in piazza a Torino a sostegno di Maduro e invita tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione di domani, sabato 10 gennaio, con concentramento in Piazza Carignano alle ore 15, a favore della “rivoluzione bolivariana” e “contro l'aggressione imperialista degli USA alla Repubblica Bolivariana del Venezuela e per la liberazione del legittimo presidente del Venezuela Nicolas Maduro e della compagna Cilia Flores”. Non una parola sui diritti negati in Venezuela e sulla liberazione in corso dei prigionieri italiani dopo il blitz di Trump. Quello che conta per Paolo Ferrero, ex ministro di Prodi e oggi segretario provinciale torinese di Rifondazione è: “Il sequestro a scopo di estorsione del legittimo Presidente del Venezuela e della compagna Cilia Flores”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rifondazione comunista torna in piazza per Maduro e attacca Meloni: “Suddita di Trump” Leggi anche: Venezuela, la sinistra s’affanna a difendere il compagno Maduro e attacca Trump e Meloni. Fidanza li zittisce tutti in un sol colpo Leggi anche: Rifondazione Comunista: "La vicenda del teatro Signorelli diventi un esercizio di partecipazione" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Prc: in piazza contro aggressione al Venezuela; News Rifondazione Comunista; Un centinaio di persone in piazza del Popolo a Ravenna al presidio di solidarietà al Venezuela; Rifondazione, lunedì sit in di protesta in piazza: «L’aggressione Usa al Venezuela è un crimine». Attacco degli Usa al Venezuela: la condanna di Rifondazione Comunista e Anpi - Rifondazione Comunista e Anpi di Grosseto condannano l'attacco degli Usa al Venezuela di questa notte. grossetonotizie.com

