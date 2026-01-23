Ecco Boxi, il robot postino progettato per semplificare e automatizzare le consegne di lettere e pacchi. Questo innovativo veicolo, sviluppato a Modena, mira a garantire efficienza e affidabilità nelle operazioni di consegna, riducendo i tempi e ottimizzando i processi. La sua introduzione rappresenta un passo avanti nell’evoluzione dei servizi postali, offrendo una soluzione moderna e sostenibile per le esigenze quotidiane.

Modena, 23 gennaio 2026 – Un postino con le ruote. O meglio, un piccolo veicolo pensato per rivoluzionare la consegna di lettere e pacchi. Così Poste Italiane rafforza il proprio impegno nella mobilità sostenibile e nell’innovazione, esplorando soluzioni di frontiera per i servizi logistici. Com’è fatto il nuovo robot-postino . Nato nell’ambito del programma Most e dalla collaborazione tra Poste Italiane e l’ Università di Modena e Reggio Emilia, Boxi è un prototipo di quadriciclo elettrico a guida autonoma, compatto e completamente privo di parabrezza, sedili o finestrini. Questo perché non ha bisogno di alcun conducente: il veicolo si muove da solo, raggiungendo una velocità massima limitata di 25 kmh e garantendo un’autonomia fino a sessanta chilometri per singolo ciclo di ricarica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco Boxi, il robot postino: “La consegna diventa automatica”

