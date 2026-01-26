Arriva in Italia BOXi il primo robot-postino | come funziona e da quando inizierà a consegnare lettere e pacchi

Poste Italiane ha annunciato l'inizio della sperimentazione di BOXi, un robot-postino autonomo destinato a consegnare lettere e pacchi. Questo veicolo a guida autonoma rappresenta un nuovo passo verso l'innovazione nel settore postale e della logistica. La fase di test inizierà a breve in alcune aree selezionate, con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'affidabilità di questa soluzione.

I postini potrebbero essere presto sostituiti dai robot e no, non è fantascienza Poste Italiane, infatti, ha annunciato di aver avviato la sperimentazione di BOXi, un van a guida autonoma per la consegna di pacchi e lettere. L'obiettivo dell'azienda è quello di introdurre un nuovo veicolo che possa operare nei contesti cittadini più complessi come i centri storici e le zone ad alta densità di traffico. Ma come funziona BOXi? Esso è un veicolo a quattro ruote con guida autonoma. La velocità massima è limitata a 25 chilometri orari, una soglia pensata per la circolazione sicura in ambito urbano. Come riporta Fanpage, l'Università di Modena e Reggio Emilia e il Politecnico di Milano si sono occupati della componente meccanica e delle parte software.

Ecco Boxi, il robot postino: “La consegna diventa automatica”Ecco Boxi, il robot postino progettato per semplificare e automatizzare le consegne di lettere e pacchi.

Poste italiane rivoluziona il recapito urbano con il postino-robot autonomo BoxiPoste Italiane introduce Boxi, il postino-robot autonomo che rivoluziona il recapito urbano.

Boxi: il quadriciclo elettrico di Poste Italiane per la consegna autonomaBoxi, il quadriciclo elettrico autonomo di Poste Italiane e Unimore, avvia i test a Modena e Reggio Emilia. Locker integrati, sensori avanzati e autonomia per l'ultimo miglio. msn.com

