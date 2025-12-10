A24 ha diffuso il primo poster ufficiale del nuovo film di Kristoffer Borgli con Zendaya e Robert Pattinson
L a casa di produzione A24 ha diffuso la prima immagine di The Drama, film con Zendaya e Robert Pattinson e diretto da Kristoffer Borgli. La foto è in realtà il poster, e mostra un’estetica vintage fatta di luce naturale, libri sullo sfondo e Zendaya seduta sulle ginocchia di Pattinson mentre mostra un anello di fidanzamento. Un’immagine che sembra la foto di un album di famiglia: una coppia felice e serena prima che il dramma irrompa. Sopra, una frase che richiama l’inizio di un invito di nozze: «Siete cordialmente invitati a.». Poi il titolo del film e la data d’uscita (3 aprile 2026, in USA). 🔗 Leggi su Iodonna.it
