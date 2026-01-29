Il solito pazzesco Mou | elimina De Zerbi al 97' con un gol del portiere! E ora può trovare l' Inter

A Lisbona, la partita tra Benfica e Real Madrid finisce con un finale incredibile. Il Benfica vince all’ultimo secondo grazie a un colpo di testa del portiere Trubin. La squadra portoghese conquista così una vittoria sorprendente contro i blancos. Nel frattempo, a Milano, si prepara una nuova sfida: Mourinho ha eliminato De Zerbi al 97’ con un gol del suo portiere e ora pensa all’Inter. La scena calcistica continua a regalare emozioni intense.

Ancora una volta Mourinho, all’ultimo minuto, in una maniera folle, nel modo più inatteso. Il suo Benfica aveva infatti bisogno di battere il Real Madrid di Arbeloa (che è stato giocatore di Mou per tre anni dal 2010 al 2013 proprio al Bernabeu) e ci è riuscito grazie a un finale da pazzi: 4-2 al 97’ con. gol del portiere. Intanto, lo scenario. All’ultimo minuto il Benfica sarebbe fuori, eliminato per differenza reti a discapito del Marsiglia di De Zerbi. Poi, al 97’ ecco l’episodio che ribalta il mondo: cross su punizione dalla destra e Trubin, salito in area alla disperata, che incorna e batte Courtois. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

José Mourinho fa l’impensabile.

Nel calcio, anche un vantaggio consolidato può svanire in un attimo.

