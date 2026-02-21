Il portiere avversario sbaglia Pieri non perdona | la Futsal Cesena espugna l' Elledì FC al fotofinish

Pieri segna il gol decisivo, causando la vittoria della Futsal Cesena contro l’Elledì FC. L’errore del portiere avversario ha dato spazio all’attaccante di Cesena, che ha sfruttato l’occasione a pochi secondi dalla fine. La partita si decide così in un finale emozionante, con il pubblico in piedi. La squadra locale cerca di reagire, ma il risultato rimane invariato. La partita si conclude con un’esultanza collettiva dei giocatori di Cesena.

Vittoria al fotofinish della Futsal Cesena, che espugna il campo dell’Elledì FC grazie alla rete a trenta secondi dalla fine firmata da Pieri. Dopo appena due minuti dall’inizio del primo tempo, la Futsal Cesena passa in vantaggio: Hachimi sulla sinistra salta secco il proprio marcatore e serve centralmente per Gardelli, che è bravissimo ad aggirare l’ultimo uomo giallonero e a battere l’incolpevole Lamberti. La pressione dei bianconeri è travolgente e al terzo minuto Pritoni ruba palla a metà campo avviando il contropiede, per poi servire l’accorrente Traversari che di prima intenzione segna lo 0-2. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Futsal Cesena in trasferta sul campo dell’ElledìLa Futsal Cesena ha conquistato tre vittorie e un pareggio nelle ultime partite, tra cui la recente vittoria contro il Pordenone che le ha permesso di passare ai quarti di finale di Coppa Italia.

