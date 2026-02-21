Il portiere avversario sbaglia Pieri non perdona | la Futsal Cesena espugna l' Elledì FC al fotofinish
Pieri segna il gol decisivo, causando la vittoria della Futsal Cesena contro l’Elledì FC. L’errore del portiere avversario ha dato spazio all’attaccante di Cesena, che ha sfruttato l’occasione a pochi secondi dalla fine. La partita si decide così in un finale emozionante, con il pubblico in piedi. La squadra locale cerca di reagire, ma il risultato rimane invariato. La partita si conclude con un’esultanza collettiva dei giocatori di Cesena.
Vittoria al fotofinish della Futsal Cesena, che espugna il campo dell’Elledì FC grazie alla rete a trenta secondi dalla fine firmata da Pieri. Dopo appena due minuti dall’inizio del primo tempo, la Futsal Cesena passa in vantaggio: Hachimi sulla sinistra salta secco il proprio marcatore e serve centralmente per Gardelli, che è bravissimo ad aggirare l’ultimo uomo giallonero e a battere l’incolpevole Lamberti. La pressione dei bianconeri è travolgente e al terzo minuto Pritoni ruba palla a metà campo avviando il contropiede, per poi servire l’accorrente Traversari che di prima intenzione segna lo 0-2. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Futsal Cesena in trasferta sul campo dell’ElledìLa Futsal Cesena ha conquistato tre vittorie e un pareggio nelle ultime partite, tra cui la recente vittoria contro il Pordenone che le ha permesso di passare ai quarti di finale di Coppa Italia.
Diretta gol Serie A LIVE: Leao salva il Milan, pareggio al fotofinish contro il Genoa ma Stanciu sbaglia il rigore al 99!Segue la cronaca in tempo reale della 19ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su tutte le partite, risultati, tabellini e moviola.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Parma-Verona 2-1 LE PAGELLE | Bernabé brilla, Nicolussi Caviglia intelligente; Il Milan non sfrutta l’occasione: con il Como arriva un pareggio in rimonta. L’Inter rimane a +7; Delap horror! L’attaccante del Chelsea sbaglia a porta vuota su regalo del portiere; Promozione / Pagliardini (Lunano) segna a valanga, Pierpaoli (Fano) sbaglia dagli undici metri.
Icardi sbaglia due volte lo stesso rigore in tre minuti: il portiere non si fa ingannare da MauritoIcardi sbaglia due volte rigori in tre minuti: il portiere avversario non si fa ingannare da Maurito e si tuffa sempre sullo stesso lato. Il Galatasaray vince in Coppa di Turchia per 2-1 sul ... fanpage.it
Portiere segna su rigore e festeggia ma non fa in tempo a rientrare: il collega avversario fa gol da centrocampoNel campionato boliviano il portiere Alain Baroja segna su rigore per l’Always Ready, ma subito dopo subisce un gol direttamente da centrocampo dall’Aurora. Una scena alquanto singolare che ha ... fanpage.it
Scatti da Cesena Nelle immagini di Ph Roberto Pazienti, i momenti della sfida di Coppa Italia sul parquet del Futsal Cesena, conclusa dopo i tempi supplementari. Un match intenso e combattuto fino all’ultimo, che chiude il percorso neroverde in Coppa. - facebook.com facebook