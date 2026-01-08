Diretta gol Serie A LIVE | Leao salva il Milan pareggio al fotofinish contro il Genoa ma Stanciu sbaglia il rigore al 99!
Segue la cronaca in tempo reale della 19ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su tutte le partite, risultati, tabellini e moviola. Tra le sfide in corso, Milan-Genoa si conclude con un pareggio al fotofinish, mentre il rigore di Stanciu al 99’ viene sbagliato. La nostra copertura comprende anche Bologna-Atalanta, Napoli-Verona, Parma-Inter, Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina, offrendo un quadro completo degli eventi live del campionato 2024/2025
La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Bologna Atalanta, Napoli Verona, Parma Inter, Torino Udinese e Lazio Fiorentina, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025.
