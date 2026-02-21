Futsal Cesena in trasferta sul campo dell’Elledì

La Futsal Cesena ha conquistato tre vittorie e un pareggio nelle ultime partite, tra cui la recente vittoria contro il Pordenone che le ha permesso di passare ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra ora si prepara per la prossima sfida in trasferta contro l’Elledì, un match importante per mantenere il passo in campionato. I giocatori sono determinati a continuare il buon momento e a ottenere un risultato positivo.

© Ilrestodelcarlino.it - Futsal Cesena in trasferta sul campo dell’Elledì

La Futsal Cesena vuole continuare il momento positivo, tre successi e un pareggio, oltre ad avere ottenuto martedì scorso battendo il Pordenone il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia dove sfiderà in trasferta il Lecco per raggiungere la Final Four della manifestazione. Oggi, alle 15, impegnativa trasferta sul campo dell’ Elledì che è reduce dalla sconfitta esterna di Grosseto. I bianconeri invece hanno battuto anche in campionato il Pordenone, sono terzi in classifica (sempre sabato lo scontro diretto tra le prime due della classe) a un punto dal Lecco secondo e a 6 dalla capolista Padova con un +7 a difesa della zona playoff rispetto al Reggio Emilia che occupa la sesta posizione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Messina Futsal sul campo della Junior Domitia nella seconda trasferta consecutivaIl Messina Futsal affronta la Junior Domitia nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie A2. Trasferta a Porto Empedocle per il Pioppo Futsal, ad attendere i gialloverdi l’Agrigento Futsal al PalaMoncadaQuesta sera il Pioppo Futsal affronta l'Agrigento Futsal in trasferta al Pala Moncada di Porto Empedocle. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Futsal Cesena in trasferta sul campo dell’Elledì; Futsal Cesena batte per la seconda volta in pochi giorni il Pordenone e accede ai quarti di finale di Coppa; Giovanili, femminile e futsal, il programma del weekend; Serie A2 Élite, Coppa Italia: Benevento e Cesena ok ai supplementari. Futsal Cesena batte per la seconda volta in pochi giorni il Pordenone e accede ai quarti di finale di CoppaI cesenati accedono ai quarti di finale della competizione, dove sfiderà in trasferta il Lecco, vittorioso contro l’Atlante Grosseto ... cesenatoday.it La Futsal avanti di 4 gol si fa rimontare e chiude in pariLa squadra di Osimani rischia grosso in trasferta contro il Mestrefenice che sfiora pure la vittoria, ma Montalti è provvidenziale su Vailati . msn.com Scatti da Cesena Nelle immagini di Ph Roberto Pazienti, i momenti della sfida di Coppa Italia sul parquet del Futsal Cesena, conclusa dopo i tempi supplementari. Un match intenso e combattuto fino all’ultimo, che chiude il percorso neroverde in Coppa. - facebook.com facebook