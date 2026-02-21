Il Pilates body è la nuova frontiera della bellezza tossica?

Il Pilates body è diventato un fenomeno virale sui social media, spinto da influencer che mostrano corpi scolpiti e perfetti. Questa tendenza alimenta l’idea che il benessere estetico passi attraverso allenamenti intensi e regimi drastici. Molti giovani cercano di imitare queste immagini, spesso senza consapevolezza dei rischi per la salute. La pressione di assomigliare a modelli digitali si fa sentire sempre di più tra le nuove generazioni.

Nel panorama digitale contemporaneo, le tendenze estetiche si susseguono con una rapidità tale da confondere spesso il confine tra benessere fisico e imposizione sociale. L’ultimo fenomeno a dominare le piattaforme social, da Instagram a TikTok, è il cosiddetto “Pilates Body”. Non si tratta più soltanto di una disciplina sportiva nata per la riabilitazione e il potenziamento del core (tutta la fascia che comprende addominali e schiena), ma di una vera e propria categoria estetica che sta sollevando interrogativi critici tra sociologi ed esperti di salute mentale. L’immaginario del momento è costruito con precisione chirurgica: studi luminosi, abbigliamento tecnico dai colori neutri (il cosiddetto athleisure ), capelli raccolti in uno chignon impeccabile e, al centro di tutto, il Reformer. 🔗 Leggi su Cultweb.it

