Scoop e bellezza tossica | il caso America’s Next Top Model

Il caso di America’s Next Top Model esplode con il rilascio di Reality Check su Netflix. Il documentario in tre episodi rivela come il reality abbia promosso un’immagine distorta della bellezza, contribuendo a creare insicurezze tra le giovani modelle. Le testimonianze di ex concorrenti portano alla luce pressioni intense e pratiche tossiche adottate dietro le quinte. Il film, già molto visto, mette in discussione gli effetti a lungo termine di uno show che ha segnato un’epoca. La polemica si infiamma sui social e tra gli addetti ai lavori.

È arrivato il momento della resa dei conti. È da poco disponibile su Netflix Reality Check: Inside America's Next Top Model (già in vetta alle classifiche), il documentario in tre episodi che racconta la nascita, gli esordi e lo sviluppo di uno dei programmi televisivi più famosi d'America. Non si tratta di un reboot, ma di un progetto che analizza il fenomeno a distanza di oltre vent'anni dal suo debutto. Alcune tra le ex concorrenti hanno ora la possibilità di raccontare la loro versione (e tutte le pressioni subite). Ovviamente, pane per i denti del web. Online si è immediatamente acceso il dibattito: in primis sull'idea di bellezza tossica che il programma ha praticamente contribuito a normalizzare – tra ideali rigidi, trasformazioni estetiche forzate e cultura della dieta discutibile.