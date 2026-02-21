La nuova frontiera della skincare è la testa | il boom dei prodotti per lo scalpo

Da ilfattoquotidiano.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, il mercato dei prodotti per la cura del cuoio capelluto è cresciuto rapidamente, spinto dall’interesse di molte persone per il benessere dei capelli. Molti brand hanno lanciato linee specifiche, con formule innovative per contrastare problemi come prurito e secchezza. Le vendite di questi prodotti sono aumentate del 30% rispetto all’anno scorso, evidenziando una nuova tendenza nel settore beauty. Ora, sempre più persone cercano soluzioni mirate anche per il cuoio capelluto.

la nuova frontiera della skincare 232 la testa il boom dei prodotti per lo scalpo
© Ilfattoquotidiano.it - La nuova frontiera della skincare è la testa: il boom dei prodotti per lo scalpo

La skincare ormai è entrata nella vita di tutti, ma non riguarda più solo il viso: la nuova frontiera beauty è. lo scalpo. L’attenzione alla cura della pelle infatti si è progressivamente estesa alla testa, grazie a una nuova consapevolezza: la salute dei capelli parte dal follicolo e, di conseguenza, è importante prendersi cura del cuoio capelluto. Lo shampoo non basta più: ora lo scalpo si coccola con trattamenti specifici, sieri, massaggiatori e sedute di head spa. La salute dei capelli parte dai follicoli. Nascosto e a lungo trascurato rispetto ai capelli, ora lo scalpo si è preso una rivincita, diventando la nuova “big thing” del settore della bellezza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Viso e collo in armonia: in una maschera la nuova frontiera della skincare coreanaLa skincare coreana si evolve verso un approccio olistico, puntando a un'armonia tra viso e collo.

La nuova frontiera della skincare arriva dalle alghe anti-invecchiamento, per gli esperti sono meglio di un liftingLa novità nel mondo della skincare sono le alghe anti-invecchiamento, considerate dagli esperti più efficaci di un lifting.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Massimo Lapucci e la nuova frontiera della sostenibilità che rimette al centro l’umano; AI e scienza, la nuova frontiera della scoperta: perché servono strumenti accessibili a tutti; Hex the ex, la nuova frontiera della vendetta su TikTok: boom di richieste di incantesimi online contro gli ex partner; Farmacogenomica.

la nuova frontiera dellaOltre i tremori: la nuova frontiera del Parkinson è riscrivere il destino genetico della malattiaDalla DBS ‘intelligente’, alle ricerche sui nuovi biomarcatori genetici che aprono la strada a terapie rivoluzionarie ezio-patogenetiche, la terapia della malattia di Parkinson è in pieno fermento. A ... insalutenews.it

la nuova frontiera dellaBanche ed Etica: La Nuova Frontiera della Resilienza Finanziaria nel 2026Il panorama economico di questa domenica 15 febbraio 2026 rivela una trasformazione profonda: la finanza non è più solo una questione di numeri ... dailyexpress.it