La nuova frontiera della skincare è la testa | il boom dei prodotti per lo scalpo

Negli ultimi mesi, il mercato dei prodotti per la cura del cuoio capelluto è cresciuto rapidamente, spinto dall’interesse di molte persone per il benessere dei capelli. Molti brand hanno lanciato linee specifiche, con formule innovative per contrastare problemi come prurito e secchezza. Le vendite di questi prodotti sono aumentate del 30% rispetto all’anno scorso, evidenziando una nuova tendenza nel settore beauty. Ora, sempre più persone cercano soluzioni mirate anche per il cuoio capelluto.

La skincare ormai è entrata nella vita di tutti, ma non riguarda più solo il viso: la nuova frontiera beauty è. lo scalpo. L’attenzione alla cura della pelle infatti si è progressivamente estesa alla testa, grazie a una nuova consapevolezza: la salute dei capelli parte dal follicolo e, di conseguenza, è importante prendersi cura del cuoio capelluto. Lo shampoo non basta più: ora lo scalpo si coccola con trattamenti specifici, sieri, massaggiatori e sedute di head spa. La salute dei capelli parte dai follicoli. Nascosto e a lungo trascurato rispetto ai capelli, ora lo scalpo si è preso una rivincita, diventando la nuova “big thing” del settore della bellezza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

